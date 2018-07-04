Армия Ирака начала крупномасштабную операцию на севере страны

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака начали крупномасштабную операцию по зачистке от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) северных провинций страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель министерства обороны Ирака бригадный генерал Яхъя Расул.

По его словам, в кампании, сосредоточенной в провинциях Киркук, Дияла и Салах-эд-Дин, задействована армия, федеральная полиция, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Командование координирует операцию с курдскими военизированными формированиями. Поддержку с воздуха пехоте оказывают ВВС Ирака и возглавляемой США контртеррористической коалиции.

Иракские военные перебросили дополнительные подразделения в Киркук после того, как восемь силовиков были похищены и убиты боевиками ИГ в этом районе. Среди жертв террористов оказались сотрудники полиции и бойцы ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".