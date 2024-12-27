Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа погибли еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля.

В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа погибли еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 35-летний капитан, служивший в разведывательном батальоне, погиб в бою в центральной части сектора Газа. 27-летний майор, командир роты многопрофильного подразделения, погиб в бою на севере палестинского анклава. С учетом этих данных количество солдат, погибших с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и вдоль границ палестинского анклава, достигло 391. Общее число израильских военных, погибших за время нового витка ближневосточного конфликта, составило, по сведениям армейской пресс-службы, 823.