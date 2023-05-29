Армия и спецназ Судана подпишут соглашение о продлении перемирия еще на пять дней

Армия и силы быстрого реагирования (спецназа) Судана в ближайшие часы подпишут соглашение о продлении гуманитарного перемирия еще на пять дней.

Армия и силы быстрого реагирования (спецназа) Судана в ближайшие часы подпишут соглашение о продлении гуманитарного перемирия еще на пять дней.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на источник телеканал Asharq.

По его данным, представители сторон конфликта проводят переговоры по вопросу продления режима прекращения огня в городе Джидда, где была достигнута договоренность о текущей семидневной гуманитарной паузе. Срок действия режима прекращения огня истекает в 21:45 по местному времени (23:45 - бакинское время).

Телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источник в вооруженных силах, сообщает, что основным условием армии на переговорах является "вывод сил спецназа из жилых домов и больниц".