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    Армия и полиция Колумбии уничтожили 8 повстанцев из АНО

    Со стороны правительственных сил три солдата получили ранения© Foto: "Rotfront.su"

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Армия и полиция Колумбии уничтожили в результате совместной операции восемь повстанцев из Армии национального освобождения (АНО).

    Как передает Report, об этом сообщает портал Heraldo со ссылкой на источники в министерстве обороны.

    По данным издания, бой произошел в департаменте Норте-де-Сантандер. Со стороны правительственных сил три солдата получили ранения.

    АНО, являющаяся второй по численности группировкой повстанцев в южноамериканской стране, недавно начала переговоры с правительством о мире, которые идут в столице Эквадора Кито. Сколько они могут продлиться, прежде чем будет достигнуто соглашение, эксперты сказать затрудняются.

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