Армия Хафтара заявила об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

Воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли удары по ряду позиций а Триполи и уничтожили оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который возглавлял Усама аль-Джуваили.

Как передаёт Report, об этом говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции "Аль-Карама" ЛНА, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Операция военно-воздушных сил, принадлежащих к оперативной группе "Аль-Карама" в западном регионе, объявляет сводку дневных и ночных воздушных ударов, которые нанесли воздушные силы минувшей ночью и днем 5 мая 2019 года", - сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что удары были "точными и прямыми".

"Удары ливийских ВВС (ЛНА) включили ряд позиций, (среди них - ред.) дипломатический клуб, дорога, ведущая к мечети эль-Кахили", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, оперативный штаб Усамы аль-Джували был полностью уничтожен.