​Армия Хафтара взяла под контроль старый аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над обширными территориями на южных окраинах Триполи, в том числе заняв давно не функционирующий международный аэропорт столицы, и теперь развивает наступление к центру города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование ЛНА.

"Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ, которые расположены приблизительно в 15 км к северу от аэропорта", - отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что армия контролирует "наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы", а формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций, множество их бойцов взято в плен. Международный аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир приблизительно в 25 км к югу от центра Триполи и уже более пяти лет не функционирует после того, как серьезно пострадал во время столкновений враждующих фракций летом 2014 года.

Как заявил Al Arabiya официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, отступающие отряды ПНС сейчас концентрируются в жилых кварталах Триполи.