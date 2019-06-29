Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии

Военные ливийской национальной армии (ЛНА) получили приказ закрыть небо для летящих в Триполи турецких гражданских самолётов и атаковать турецкие корабли при их приближении к берегам Ливии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Спикер армии в ходе проведённой в Бенгази пресс-конференции обвинил турецких военных в участии в боях за Триполи на стороне правительства национального согласия, руководимого Файезом Сарраджем. По его словам турецкие беспилотные аппараты были задействованы при взятии города Гарьян.

"Командующий ливийской армии маршал Халифа Хафтар отдал приказ командованию штаба ВВС атаковать турецкие корабли, прибывающие из Турции, как только они войдут в территориальные воды Ливии", - сообщил в ходе транслируемой спутниковыми телеканалами пресс-конференции аль-Мисмари.