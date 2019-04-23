​Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Как сообщает портал, аль-Мисмари заявил на пресс-конференции, что "ЛНА обеспечила безопасность территорий и определила основные и второстепенные позиции ПНС (правительства национального согласия - ред.)".

Аль-Мисмари сказал, что ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты после завершения первого этапа, пишет издание.