О нас

Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина

Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос
Другие страны
23 января 2024 г. 02:03
Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина

Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении вооруженных сил Эквадора в соцсети Х.

"По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто на данный момент зафиксировано следующее: почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал мог быть доставлен на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием маломощных легких самолетов", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56
В феврале индексация пенсий коснется 1,1 млн человек
В феврале индексация пенсий коснется 1,1 млн человек
16 января 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi