Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина

Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос

Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос

Как передает Report , об этом сообщается в заявлении вооруженных сил Эквадора в соцсети Х.

"По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто на данный момент зафиксировано следующее: почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал мог быть доставлен на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием маломощных легких самолетов", - говорится в публикации.