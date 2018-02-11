Армия Египта уничтожила 16 боевиков на севере Синая

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Египетские военные при поддержке сил МВД за время масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова уничтожили 16 экстремистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляют вооруженные силы Египта.

«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами... Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», — говорится в документе.

Отмечается, что четверо боевиков арестованы, еще более тридцати подозреваемых задержаны.

Кроме того, были уничтожены также склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки и несколько десятков транспортных средств.