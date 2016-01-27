СМИ: Армия Египта ликвидировала одного из главарей ИГ на Синае

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Египетские военные ликвидировали в центральной части Синайского полуострова одного из главарей местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) - "Ансар Бейт аль-Макдис", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По имеющейся информации, ликвидированный главарь занимал второе по важности место в группировке и отвечал за обеспечение террористов оружием, финансами, за вербовку добровольцев и их переправку на Синай. Экстремист был ликвидирован в ходе спецоперации. Военные блокировали его и пытались задержать, однако он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.