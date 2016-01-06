Армия Египта ликвидировала 32 террориста на севере Синая

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Египетские военные во вторник в ходе продолжающейся четвертый день спецоперации на севере Синая уничтожили 32 боевика из группировки "Вилайят Сина" — местного отделения "ИГИЛ", об этом заявил официальный представитель ВС страны Мухаммед Самир.

По данным Самира, в наиболее масштабной за последние месяцы антитеррористической операции "Право мученика 2" задействованы ударные вертолеты, самолеты и сухопутные части.

В ходе боевых действий, по данным СМИ, ссылающихся на армейские источники, за четыре дня ликвидировано уже свыше 100 радикалов джихадистской организации.

В Египте уже около двух лет продолжается антитеррористическая операция на севере Синайского полуострова, где обосновались экстремистские группировки. Нападения экстремистов на представителей правопорядка на севере Синая происходят практически каждый день. Атаки боевиков многократно участились после отстранения от власти в Каире президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.