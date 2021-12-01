Армия Эфиопии отбила у повстанцев город, включенный в список ЮНЕСКО

Эфиопские вооруженные силы в среду вернули полный контроль над городом Лалибэла, отбив его у повстанцев.

Эфиопские вооруженные силы в среду вернули полный контроль над городом Лалибэла, отбив его у повстанцев.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны.

"Исторический город Лалибэла освобожден и очищен от оккупации Народного фронта освобождения Тыграя", - говорится в сообщении аппарата главы правительства.

Кроме того, отмечается, что армия установила контроль и над аэропортом города.

Отметим, что Лалибэла - важный религиозный центр для эфиопских христиан, известен двумя крупными комплексами церквей, включенных в список ЮНЕСКО. Самая известная из них возведена во имя Святого Георгия в конце XII или начале XIII века, она была вырублена в вулканическом туфе на глубину 23 м.