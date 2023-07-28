О нас

Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды

Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды Армия Демократической Республики Конго (ДРК) отразила атаку войск Руанды.
Другие страны
28 июля 2023 г. 05:17
Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды

Армия Демократической Республики Конго (ДРК) отразила атаку войск Руанды.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК.

Утверждается, что армия ДРК дала отпор руандийским подразделениям, которые пересекли границу к северу от Гомы, столицы провинции Северное Киву. Войска Руанды "вернулись в свою страну", теперь конголезские военные намерены "воспользоваться правом преследования".

По данным источников агентства, в ходе столкновений погиб один военнослужащий Руанды.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konqo ordusu Ruandanın hücumunu dəf edib

Другие новости из категории

Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах
Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах
28 июля 2023 г. 04:42
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
28 июля 2023 г. 04:19
Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре
Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре
28 июля 2023 г. 03:48
Во Франции арестовали руководство завода чипов за продажу секретных технологий в Россию
Во Франции арестовали руководство завода чипов за продажу секретных технологий в Россию
28 июля 2023 г. 03:21
Зеленский отреагировал на скандал с нардепом, который отдыхал на Мальдивах
Зеленский отреагировал на скандал с нардепом, который отдыхал на Мальдивах
28 июля 2023 г. 02:57
ВС Украины освободили еще один населенный пункт
ВС Украины освободили еще один населенный пункт
28 июля 2023 г. 02:36
Теракт у мечети в Дамаске, погибли 5 человек, десятки раненых
Теракт у мечети в Дамаске, погибли 5 человек, десятки раненых
28 июля 2023 г. 00:12
Войска Руанды перешли границу с ДР Конго
Войска Руанды перешли границу с ДР Конго
27 июля 2023 г. 23:31
Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы
Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы
27 июля 2023 г. 21:43
Полиция Швеции разрешила акцию, в ходе которой планируется сжечь Тору у посольства Израиля
Полиция Швеции разрешила акцию, в ходе которой планируется сжечь Тору у посольства Израиля
27 июля 2023 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi