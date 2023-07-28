Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды

Армия Демократической Республики Конго (ДРК) отразила атаку войск Руанды.

Армия Демократической Республики Конго (ДРК) отразила атаку войск Руанды.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК.

Утверждается, что армия ДРК дала отпор руандийским подразделениям, которые пересекли границу к северу от Гомы, столицы провинции Северное Киву. Войска Руанды "вернулись в свою страну", теперь конголезские военные намерены "воспользоваться правом преследования".

По данным источников агентства, в ходе столкновений погиб один военнослужащий Руанды.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.