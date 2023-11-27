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Армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 террористов на востоке страны

Армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 террористов на востоке страны Правительственная армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 боевиков вооруженных террористических группировок на востоке страны.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 16:40
Армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 террористов на востоке страны

Правительственная армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 боевиков вооруженных террористических группировок на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

По его данным, столкновения подразделений вооруженных сил и террористов произошли в провинции Кулпелого. Боевики напали на деревню Конглоре, в ответ военные предприняли наступательную операцию, результатом которой стала ликвидация 63 террористов, в том числе около 10 полевых командиров, разыскивавшихся спецслужбами.

После этого с территории соседней Ганы в провинцию Кулпелого вошел другой отряд боевиков, который также был уничтожен, пишет MAP.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства", и "Ансар уль-Ислам".

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