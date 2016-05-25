​Армия, боевые корабли и 42 тыс. полицейских охраняют открывающийся в Японии саммит G7

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Беспрецедентные меры безопасности предприняты в Японии накануне саммита "Большой семерки", который пройдет с 26 по 27 мая на островке Касикодзима в национальном парке Исэ-Сима на берегу Тихого океана.

Как передает Report, в Токио, который находится в 300 км к северо-востоку от места проведения совещания, на патрулирование улиц и охрану различных объектов мобилизованы 19 тыс. полицейских.

На вокзалах, у торговых центров и в прочих местах скопления людей они передвигаются парами, часто на расстоянии всего нескольких десятков метров друг от друга. В префектуру Миэ, где находится национальный парк Исэ-Сима, и в прилегающую префектуру Айти стянуты 23 тыс. полицейских из различных районов Японии. Помимо патрулирования они заняты на многочисленных блок-постах, где проверяют проезжающие автомобили.

Жители района проведения саммита могут передвигаться по своей округе только при наличии специальных пропусков. Некоторые школы к радости учеников отменили занятия на время пребывания в округе лидеров Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Рыбакам и ловцам жемчуга разрешено в Исэ-Сима выходить в море, однако их лодки и шхуны тщательно осматриваются и после этого получают особый пропуск-флажок, который необходимо прикрепить на мачту. Он меняется каждый день.

С моря место проведения саммита блокируют около 100 катеров береговой охраны. Туда же подведены ракетные эсминцы во главе с крупнейшим кораблем японских ВМС - вертолетоносцем "Идзумо" водоизмещением 19,5 тыс. тонн. В воздушном пространстве района Исэ-Сима - бесполетная зона, которую контролируют радары и боевые самолеты.