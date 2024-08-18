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Армия Бангладеш на фоне протестов дала укрытие более 600 чиновникам

Армия Бангладеш на фоне протестов дала укрытие более 600 чиновникам Армия Бангладеш на фоне протестов и смены власти в стране предоставила убежище в военных городках более 600 гражданам республики, включая политиков и сотрудников правоохранительных органов.
Другие страны
18 августа 2024 г. 12:53
Армия Бангладеш на фоне протестов дала укрытие более 600 чиновникам

Армия Бангладеш на фоне протестов и смены власти в стране предоставила убежище в военных городках более 600 гражданам республики, включая политиков и сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном управлением по связям с общественностью Бангладеш.

"Опасаясь за свою жизнь, различные граждане, включая некоторых политических деятелей, искали убежища в военных городках", - отметили в армии.

По имеющимся данным, всего в военных расположениях укрылись 626 человек, в том числе 24 политических деятелей, 5 судей, 19 должностных лиц гражданской администрации, более 500 полицейских разных должностей, 12 представителей других профессий, включая должностных лиц государственных университетов.

"615 человек уже покинули укрытие по собственной инициативе, поскольку ситуация с безопасностью улучшилась. В настоящее время в военном городке находятся семь человек, в том числе трое членов их семей. Вся информация была передана в соответствующее министерство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре человека были переданы правоохранительным органам на основании выдвинутых против них обвинений или возбужденных в их отношении дел.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeş ordusu həyatlarından qorxan 600-dən çox vəzifəli şəxsə sığınacaq verib

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