​Армия Афганистана уничтожила около 70 боевиков за сутки

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Около 70 боевиков были ликвидированы за сутки в ходе спецопераций армии Афганистана, погибли восемь военных, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За последние сутки в разных районах страны 70 террористов были уничтожены, 43 ранены и один террорист задержан, восемь афганских военнослужащих погибли за это время", - говорится в заявлении министерства обороны страны.

По информации Минобороны, военные за сутки нашли и обезвредили несколько фугасов и захватили большое количество амуниции и оружия.