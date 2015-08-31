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    ​Армия Афганистана уничтожила около 70 боевиков за сутки

    За последние сутки в разных районах страны 70 террористов были уничтожены, 43 ранены и один террорист задержан

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Около 70 боевиков были ликвидированы за сутки в ходе спецопераций армии Афганистана, погибли восемь военных, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "За последние сутки в разных районах страны 70 террористов были уничтожены, 43 ранены и один террорист задержан, восемь афганских военнослужащих погибли за это время", - говорится в заявлении министерства обороны страны.

    По информации Минобороны, военные за сутки нашли и обезвредили несколько фугасов и захватили большое количество амуниции и оружия.

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