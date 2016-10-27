Армия Афганистана уничтожила более 50 талибов на юге страны

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Правительственные силы Афганистана уничтожили более 50 боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Гильменд на юге страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Операция, в которой участвуют как сухопутные войска, так и авиация, продолжается уже больше недели. Основной целью военных стали банды боевиков в уездах Лашкаргах, Над-Али и Нехр-е-Сираж.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом полевые командиры и боевики "Талибан" все чаще присягают на верность террористической группировке "Исламское государство".