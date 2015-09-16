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    Армия Афганистана уничтожила 70 боевиков за сутки

    Шесть военнослужащих афганской национальной армии погибли при взрывах фугасов и в перестрелке с боевиками

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана за последние сутки ликвидировали 70 боевиков в нескольких провинциях страны.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны страны.

    Операции прошли в провинциях Кабул, Пактия, Кандагар, Дайкунди и других. Шесть военнослужащих афганской национальной армии погибли при взрывах фугасов и в перестрелке с боевиками.

    Также сообщается, что в ходе операций 75 боевиков были ранены, еще двое задержаны.

    Военнослужащим Афганистана удалось отвоевать территории, которые находились под контролем боевиков из радикального движения "Талибан" в течение многих лет.

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