Армия Афганистана ликвидировала за сутки 38 боевиков

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере 38 боевиков группировки "Талибан" в ходе операций, проведенных за последние сутки. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны.

"Национальные силы безопасности Афганистана начали операции по зачистке от террористов и врагов мира и стабильности в стране в провинциях Нангархар, Кундуз, Бадахшан, Сари-Пуль, Кандагар, Газни, Герат, Гильменд в течение последних 24 часов. В результате 38 вооруженных повстанцев были убиты и 8 ранены", — говорится в заявлении МВД.

Кроме того, в ходе спецопераций военные обнаружили и изъяли у боевиков боеприпасы. О потерях среди правительственных сил не сообщается.