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    Армия Афганистана ликвидировала за сутки 38 боевиков

    В ходе спецопераций военные обнаружили и изъяли у боевиков боеприпасы

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере 38 боевиков  группировки "Талибан" в ходе операций, проведенных за последние сутки. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны. 

    "Национальные силы безопасности Афганистана начали операции по зачистке от террористов и врагов мира и стабильности в стране в провинциях Нангархар, Кундуз, Бадахшан, Сари-Пуль, Кандагар, Газни, Герат, Гильменд в течение последних 24 часов. В результате 38 вооруженных повстанцев были убиты и 8 ранены", — говорится в заявлении МВД.

    Кроме того, в ходе спецопераций военные обнаружили и изъяли у боевиков боеприпасы. О потерях среди правительственных сил не сообщается.

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