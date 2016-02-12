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    ​Армия Афганистана ликвидировала 36 боевиков за последние сутки

    В ходе операций по всему Афганистану военным также удалось задержать четверых боевиков

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 36 боевиков ликвидированы в результате проведения Национальными силами безопасности Афганистана (ANSF) спецопераций по всей стране. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в министерстве обороны Афганистана.

    По данным военных, в ходе операций также удалось задержать четверых боевиков, еще 25 членов радикальных группировок были ранены. Было изъято оружие и обезврежено несколько мин.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ).

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