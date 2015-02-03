Армения просит передать правоохранителям страны дело по Гюмри

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Армении Геворг Костанян обратился к своему российскому коллеге Юрию Чайке с ходатайством о передаче армянским правоохранительным органам производства по делу об убийствах в Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила во вторник пресс-служба армянской Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Геворг Костанян, руководствуясь шестой статьей Соглашения между РФ и Арменией по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Армении, обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с ходатайством о передаче армянским правоохранительным органам производства по делу об убийстве семи граждан Армении в Гюмри 12 января", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, 12 января была убита семья из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. В совершении преступления подозревается российский солдат-срочник Валерий Пермяков, он был задержан и уже признал свою вину.



