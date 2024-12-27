Армения не планирует ограничивать авиасообщение с Россией

Власти Армении не планируют отменять выполнение авиакомпаниями гражданских рейсов в Россию после крушения самолета AZAL.

Власти Армении не планируют отменять выполнение авиакомпаниями гражданских рейсов в Россию после крушения самолета AZAL.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.

"На данный момент подобное не запланировано", - заявила она.

Представители армянских авиакомпаний также сообщили, что каких-либо изменений в осуществлении авиарейсов из Армении в Россию нет, все рейсы выполняются в соответствии с графиком.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.