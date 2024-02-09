Армения и Азербайджан пока не обсуждали вопрос восстановления газопроводов

Армения и Азербайджан пока не обсуждали вопрос восстановления газопроводов.

Армения и Азербайджан пока не обсуждали вопрос восстановления газопроводов.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур.

В ведомстве отметили, что газотранспортные системы Армении и Азербайджана были связаны друг с другом через следующие магистральные газопроводы: Казах-Ереван, диаметром 1 000 мм, подлежат восстановлению 6 км; Шарур-Ереван, диаметром 700 мм, подлежат восстановлению 22 км; Горис-Нахчыван, диаметром 700 мм, подлежат восстановлению 16,5 км.

"Сообщаем, что по этой части с азербайджанской стороной не было никаких обсуждений", - отметили в министерстве.

Что касается стоимости восстановления указанных участков, то она тоже пока не обсуждалась.