Армения, Греция и Кипр подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год

Армения, Греция и Кипр провели консультации по вопросам обороны, по итогам которых была подписана программа трехстороннего сотрудничества.

Армения, Греция и Кипр провели консультации по вопросам обороны, по итогам которых была подписана программа трехстороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Уточняется, что 19 декабря в Афинах сначала состоялись двусторонние консультации между Арменией и Грецией, а затем трехсторонние консультации Армения-Греция-Кипр. От министерства обороны Армении в консультациях приняла участие делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества Левоном Айвазяном.

В ходе консультаций были обсуждены результаты работ в сфере оборонного сотрудничества за 2024 год и планы на 2025 год.

"По завершении консультаций были подписаны программы двустороннего сотрудничества Армения-Греция и трехстороннего сотрудничества Армения-Греция-Кипр на 2025 год, которые включают несколько десятков мероприятий в различных сферах деятельности вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность регулярного проведения оборонных консультаций.