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    ​Armani больше не будет использовать натуральный мех

    Натурального меха в Armani не будет начиная с коллекции осень/зима-2016

    Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Итальянский модельер Джорджо Армани больше не будет использовать натуральный мех во всей продукции своей компании.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в заявлении дизайнера говорится, что новые технологии позволяют отказаться от «жестоких практик» в отношении животных.

    Натурального меха в Armani не будет начиная с коллекции осень/зима-2016.

    Как отметили в организации Fur Free Alliance, это решение свидетельствует о том, что у дизайнеров и потребителей может быть творческая свобода и роскошь без поддержки жестокого обращения с животными.

    Решение Армани поддержали и в Международном обществе защиты животных.

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