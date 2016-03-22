​Armani больше не будет использовать натуральный мех

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Итальянский модельер Джорджо Армани больше не будет использовать натуральный мех во всей продукции своей компании.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в заявлении дизайнера говорится, что новые технологии позволяют отказаться от «жестоких практик» в отношении животных.

Натурального меха в Armani не будет начиная с коллекции осень/зима-2016.

Как отметили в организации Fur Free Alliance, это решение свидетельствует о том, что у дизайнеров и потребителей может быть творческая свобода и роскошь без поддержки жестокого обращения с животными.

Решение Армани поддержали и в Международном обществе защиты животных.