​Аризона стала 24-м штатом, где вели режим ЧС из-за коронавируса

Аризона стала 24-м американским штатом, на территории которого введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом решении объявил в среду губернатор Аризоны Даг Дьюси.

Губернатор также обязал страховые компании обеспечивать страхование на 100% стоимости такого тестирования. В штате насчитывается лишь девять человек, инфицированных коронавирусом.

“Мы ожидаем выявление новых случаев и не собираемся рисковать”, - отметил Дьюси.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 162, умерли 37 человек.