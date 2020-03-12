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Аризона стала 24-м штатом, где вели режим ЧС из-за коронавируса

​Аризона стала 24-м штатом, где вели режим ЧС из-за коронавируса

Аризона стала 24-м американским штатом, на территории которого введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом решении объявил в среду губернатор Аризоны Даг Дьюси.

Губернатор также обязал страховые компании обеспечивать страхование на 100% стоимости такого тестирования. В штате насчитывается лишь девять человек, инфицированных коронавирусом. 

“Мы ожидаем выявление новых случаев и не собираемся рисковать”, - отметил Дьюси.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 162, умерли 37 человек.

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