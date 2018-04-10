Аризона и Нью-Мексико направят военнослужащих на границу с Мексикой

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Штаты Аризона и Нью-Мексико взяли на себя обязательство направить военнослужащих на американо-мексиканскую границу.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, губернаторы-республиканцы, возглавляющие граничащие с Мексикой штаты Аризона, Техас и Нью-Мексико, пообещали направить в регион около 1600 солдат, что составляет почти половину от максимального числа военнослужащих, которых планирует разместить на границе Белый дом.

Штат Калифорния, возглавляемый губернатором-демократом, к настоящему времени не анонсировал отправку военных в пограничную зону.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о применении сил Национальной гвардии на границе с Мексикой.