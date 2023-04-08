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Arianespace запустит два европейских военных спутника

Arianespace запустит два европейских военных спутника Компания - оператор космических запусков Arianespace в июне выведет на орбиту два военных спутника с помощью ракеты Ariane 5.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 12:25
Arianespace запустит два европейских военных спутника

Компания - оператор космических запусков Arianespace в июне выведет на орбиту два военных спутника с помощью ракеты Ariane 5.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор предприятия Стефан Исраэль.

"Последняя Ariane 5 доставит в июне на орбиту два военных спутника: один для Франции, другой для Германии. На одной из первых Ariane 6 будет запущен третий французский оптический спутник. Военные запуски - один из элементов нашей деятельности, но главным образом мы занимаемся гражданскими спутниками", - сказал он.

Изначально планировалось, что первый пуск Ariane 6 будет осуществлен до конца 2020 года, но в результате пандемии COVID-19 он несколько раз переносился.

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