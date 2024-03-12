О нас

Археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе

Археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы в Европе. Находку сделали в немецком городе Нюрнберг.
Другие страны
12 марта 2024 г. 07:54
Археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы в Европе. Находку сделали в немецком городе Нюрнберг.

Как передает Report, исследование опубликовано на официальном сайте научной организации In Terra Veritas (ITV).

По словам ученых, они обнаружили восемь ям, каждая из которых была заполнена сотнями скелетов взрослых, детей и младенцев. Специалисты также извлекли из земли обломки керамики и серебряные монеты. Радиоуглеродное датирование предметов показало, что возраст черепков совпадает со вспышками чумы, случившимися между 1622 и 1634 годами.

Некоторые из скелетов оказались окрашены в зеленый цвет из-за отложений металлургических заводов, которые были построены над захоронениями в последующие столетия.

"Подобного открытия никогда раньше не происходило, и, честно говоря, никто не думал, что такое возможно. Этот объект имеет огромное значение для города Нюрнберга", - заявила специалист Нюрнбергского департамента по сохранению культурного наследия Мелани Лангбейн.

Согласно историческим данным, с 1533 по 1634 год в Нюрнберге произошла серия вспышек чумы, которые в общей сложности унесли около 30 тыс. жизней. Тел накопилось так много, что власти приказали закопать их за пределами городских кладбищ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi