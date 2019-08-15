Аргентинский песо усилил падение после объявления экономических мер президентом

Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion закрыл торги в среду на отметке 63 песо за $1.

Как передаёт Report, в пятницу за американскую валюту давали 58 песо.

Национальная валюта начала снова падать в цене после того, как президент Аргентины Маурисио Макри объявил о ряде экономических мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. С утра доллар торговался на отметке 61 песо.

Основной аргентинский биржевой индекс Merval снизился на 1,86%. В понедельник он обрушился на 38%, однако во вторник снова вырос почти на 11%.