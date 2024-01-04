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Аргентинский суд пошел против решения президента Милея

Аргентинский суд пошел против решения президента Милея Суд Аргентины частично приостановил действие указа президента Хавьера Милея насчет трудового законодательства.
Другие страны
4 января 2024 г. 07:02
Аргентинский суд пошел против решения президента Милея

Суд Аргентины частично приостановил действие указа президента Хавьера Милея насчет трудового законодательства.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Nacion.

После того, как крупнейшее в стране профсоюзное объединение Confederaciоn General del Trabajo подало жалобу на указ Милея, дело рассмотрел суд и пришел к выводу, что у аргентинского президента нет оснований для проведения реформ трудового законодательства через президентский указ без одобрения конгресса страны.

В первую очередь, недовольство профсоюзов вызвал пункт указа, который значительно ограничивает право профсоюзов и рабочих на проведение забастовок в ряде секторов экономики - в первую очередь, в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи.

Также недовольство вызвало увеличение испытательного срока с трех до восьми месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Argentina məhkəməsi Prezident Mileyin qərarına qarşı çıxıb

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