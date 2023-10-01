О нас

Аргентинский депутат: Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья

Аргентинский депутат: Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья Запад воспринимает страны Латинской Америки в качестве источника сырья для своей промышленности.
Другие страны
1 октября 2023 г. 21:33
Аргентинский депутат: Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья

Запад воспринимает страны Латинской Америки в качестве источника сырья для своей промышленности.

Как передает Report, об этом заявил член парламента "Меркосур" от Аргентины Карлос Даниэл Гледелл.

"Латинская Америка, несмотря на свою огромную территорию и огромный человеческий потенциал, вынуждена бороться за то, чтобы ее голос услышали на Западе, - сказал он. - Сегодня Запад воспринимает нас просто как источник сырья для своей промышленности".

Депутат выразил мнение, что страны Латинской Америки "должны работать над созданием новых альянсов, новых парадигм и сосредоточиться не на различиях, а на том, что объединяет и составляет идентичность континента".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Argentinalı deputat: "Qərb Latın Amerikası ölkələrini öz sənayesi üçün xammal mənbəyi kimi qəbul edir"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi