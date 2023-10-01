Аргентинский депутат: Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья

Запад воспринимает страны Латинской Америки в качестве источника сырья для своей промышленности.

Запад воспринимает страны Латинской Америки в качестве источника сырья для своей промышленности.

Как передает Report, об этом заявил член парламента "Меркосур" от Аргентины Карлос Даниэл Гледелл.

"Латинская Америка, несмотря на свою огромную территорию и огромный человеческий потенциал, вынуждена бороться за то, чтобы ее голос услышали на Западе, - сказал он. - Сегодня Запад воспринимает нас просто как источник сырья для своей промышленности".

Депутат выразил мнение, что страны Латинской Америки "должны работать над созданием новых альянсов, новых парадигм и сосредоточиться не на различиях, а на том, что объединяет и составляет идентичность континента".