Аргентинские законодатели заморозили свои зарплаты из-за кризиса

Председатели нижней и верхней палаты парламента Аргентины подписали постановление о заморозке зарплат законодателей на полгода из-за экономического кризиса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) Серхио Масса.

"Чрезвычайное положение (в экономической сфере) требует действий от всех секторов. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и командировочные законодателей и сотрудников Палаты депутатов и Сената", - написал он в своем Twitter. К сообщению Масса приложил фотографию подписанного постановления.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией.