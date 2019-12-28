 Наверх

Аргентинские законодатели заморозили свои зарплаты из-за кризиса

Аргентинские законодатели заморозили свои зарплаты из-за кризиса

Председатели нижней и верхней палаты парламента Аргентины подписали постановление о заморозке зарплат законодателей на полгода из-за экономического кризиса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) Серхио Масса.

"Чрезвычайное положение (в экономической сфере) требует действий от всех секторов. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и командировочные законодателей и сотрудников Палаты депутатов и Сената", - написал он в своем Twitter. К сообщению Масса приложил фотографию подписанного постановления.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!