Аргентинские сенаторы одобрили обыск в квартире экс-президента Фернандес де Киршнер

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Верхняя палата парламента Аргентины одобрила в среду судебный запрос на проведение обыска в квартире и домах сенатора и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования дела о взятках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за проголосовали 66 членов 72-местного сената.

Теперь правоохранительные органы смогут провести обыск в квартире Фернандес де Киршнер, пользующейся парламентской неприкосновенностью, в Буэнос-Айресе и ее домах в городах Эль-Калафате и Рио-Гальегос.

"Я жертва наглых, грубых, унизительных манипуляций и постоянного преследования", - сказала на заседании Фернандес де Киршнер. "Судья Клаудио Бонадио - инструмент. Он марионетка", - добавила она, утверждая, что действующие власти используют правосудие для "преследования народных лидеров".

По мнению экс-президента, действующее правительство использует судебные процессы против нее, чтобы отвлечь население от экономических проблем в стране. "Если нет хлеба, нужны зрелища", - сказала она.

Расследование дела о взятках было начато в ноябре прошлого года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. По версии обвинения, эти деньги являются взятками от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения.