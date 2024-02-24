Аргентинская провинция Чубут пригрозила президенту страны бунтом

Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил президенту страны Хавьеру Милею прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов.

Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил президенту страны Хавьеру Милею прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов.

Как сообщает Report, об этом Торрес заявил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Президент, я хочу сказать вам, что, в отличие от других, я вас не боюсь. Мы не поддадимся на ваши оскорбления, угрозы или давление. Я не верю в насилие и буду защищать народ Чубута до последних последствий. Вы должны управлять страной, учитывая интересы всех аргентинцев, именно поэтому они проголосовали за вас. Я был избран, чтобы защищать интересы своей провинции, и именно это я и буду делать", - написал он.

По словам Торреса, в феврале правительство "незаконно удержало" 13,5 миллиона долларов, что составляет более трети месячной доли налоговых сборов для провинции.