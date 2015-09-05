​Аргентина заявила о готовности принять больше беженцев из Сирии

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Глава кабинета министров Аргентины Анибаль Фернандес заявил, что его страна готова принять у себя больше беженцев из Сирии, спасающихся от гражданской войны у себя на родине.

Как передает Report со ссылкой на ББС, правительство в Буэнос-Айресе, как было объявлено в пятницу, облегчит условия въезда для сирийцев по программе, которая действует с прошлого года.

По словам Фернандеса, Аргентина, в соответствии с национальной традицией, помогает всем, кто спасается от последствий гуманитарных кризисов.

По данным ООН, с начала гражданской войны в Сирии страну покинули более четырех миллионов человек.