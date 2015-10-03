​Аргентина выплатит около 6 млрд. долларов США долга по облигациям

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Аргентина выплатит долг по облигациям в размере 5,9 млрд. долларов США в срок - в понедельник, 5 октября.

Как передает Report, об этом в пятницу заявил аргентинский министр экономики и финансов Аксель Кисильоф.

"Выплаты по облигациям Boden 2015 ("Боден 2015") будут проведены в срок и в полном размере. Это самая большая выплата по истечению срока облигации за последние десятилетия, и она будет на счетах держателей ценных бумаг", - сказал министр.

Он также объявил, что во вторник Аргентина выпустит новые облигации. "Таким образом мы даем возможность инвесторам остаться, если они этого хотят", - сказал Кисильоф.

Аргентинский министр своим заявлением попытался опровергнуть спекуляции о том, что Аргентина не сможет выполнить свои обязательства в срок из-за технического дефолта по другому займу.

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории дефолта 2001 года. Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы около 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности.

В 2014 году окружной суд Нью-Йорка встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить им 1,33 млрд. долларов США. Переговоры со спекулятивными фондами закончились безрезультатно и формально Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта по отношению к этим кредиторам. Американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи, пока не рассчитается с иностранными хедж-фондами, скупившими в свое время за бесценок дефолтные аргентинские облигации.

Аргентина предложила держателям реструктурированных облигаций получать свои проценты в аргентинских банках, чтобы тем самым избежать вмешательства суда США.