Аргентина выдвинула Сусану Малькорру кандидатом на пост генерального секретаря ООН

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Маурисио Макри выдвинул министра иностранных дел республики Сусану Малькорру кандидатом на пост генсека ООН.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава государства направил соответствующее письмо председателю 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенсу Люккетофту и председателю Совета Безопасности Амру Абдель Латифе Абу аль-Атте.

Малькорра заявила, что будет рада представлять Аргентину.

До назначения министром иностранных дел Аргентины в декабре 2015 года Сусана Малькорра в течение 2,5 лет занимала должность начальника канцелярии генсека ООН Пан Ги Муна, а в 2008-2012 годах была его заместителем и главой департамента по полевой поддержке. Она стала 10-м претендентом на пост административного главы ООН.

Семь из них представляют страны Восточной Европы: министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, экс-президент Словении Данило Тюрк и четыре бывших руководителя МИД - Македонии Срджан Керим, Молдавии Наталья Герман, Сербии Вук Еремич, Хорватии Весна Пусич. Кроме того, Португалия выдвинула своим кандидатом экс-премьера Антониу Гутерриша, а Новая Зеландия - администратора Программы развития ООН Хелен Кларк.

Полномочия Пан Ги Муна, занимающего пост генсека с 1 января 2007 года, истекают 31 декабря. Согласно Уставу ООН, административный глава Всемирной организации назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза. Ожидается, что СБ начнет рассмотрение кандидатур не позднее июля.

Ни один из восьми генеральных секретарей ООН до сих пор не представлял государства Восточной Европы. Кроме того, все они были мужчинами. Многие считают, что эти факторы будут иметь большое значение при выборе нового административного главы организации.