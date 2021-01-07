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Аргентина вводит комендантский час из-за коронавируса

Аргентина вводит комендантский час из-за коронавируса Аргентина вводит комендантский час из-за коронавируса
Другие страны
7 января 2021 г. 21:21
Аргентина вводит комендантский час из-за коронавируса

Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TVP.

"Со всеми губернаторами достигнуто соглашение о необходимости запретить передвижение в ночные часы. Точный список мер сейчас дорабатывается, к вечеру он будет определен и опубликован на следующий день", - сказал Кафиеро.

По последней информации, в Аргентине выявлены 1,66 млн случаев COVID-19, включая 43 785 с летальным исходом. В конце декабря 2020 года власти закрыли границы для туристов из соседних стран и ужесточили требования для въезда из-за роста числа заболеваний в стране.

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