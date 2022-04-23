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Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании

Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании Navitas Petrolem, ведущей разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 15:41
Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании

Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании Navitas Petrolem, ведущей разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД страны.

"Минэнерго после проведения соответствующего административного процесса определило, что деятельность Navitas была незаконной, поэтому компания... была на 20 лет лишена права осуществлять деятельность на территории Аргентины", - говорится в сообщении.

В июле прошлого года МИД и Минэнерго Аргентины объявили о начале введения санкций в отношении нефтяных компаний Chrysaor Holdings Limited и Harbour Energy Plc (Великобритания) и Navitas Petroleum LP из-за операций, связанных с разведкой углеводородов на континентальном шельфе Аргентины в бассейне Северных Мальвинских островов, "осуществляемых по незаконным лицензиям от нелегитимных властей Мальвинских островов", говорилось тогда в заявлении внешнеполитического ведомства.

Аргентинский закон требует получения разрешения на работы на континентальном шельфе страны и наказывает за несоблюдение этих норм запретом на осуществление деятельности от пяти до 20 лет.

Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над указанными островами. В 1982 году между странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением латиноамериканской страны.

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