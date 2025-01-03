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Аргентина вновь призвала Британию начать переговоры о спорных островах

Аргентина вновь призвала Британию начать переговоры о спорных островах Правительство Аргентины вновь призвало власти Великобритании возобновить переговоры о спорных Фолклендских (Мальвинских) островах, настаивая на том, что они принадлежат южноамериканской стране.
Другие страны
3 января 2025 г. 22:28
Аргентина вновь призвала Британию начать переговоры о спорных островах

Правительство Аргентины вновь призвало власти Великобритании возобновить переговоры о спорных Фолклендских (Мальвинских) островах, настаивая на том, что они принадлежат южноамериканской стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Аргентины по случаю 192-й годовщины оккупации островов Великобританией.

"Правительство Аргентины в очередной раз демонстрирует готовность возобновить двусторонние переговоры, которые позволят найти решение этому спору о суверенитете и положить конец колониальному положению Мальвинских островов в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН... Аргентина осуждает операции по разведке и разработке возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, осуществляемые Великобританией в акватории, которую Буэнос-Айрес считает аргентинской, и считает эти действия нарушением резолюций ООН", - заявили в ведомстве.

В то же время подчеркивается, что правительство хочет поддерживать конструктивные отношения с Соединенным Королевством.

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