​Аргентина вышла из Союза южноамериканских наций

Аргентина вышла из состава Союза южноамериканских наций (УНАСУР) из-за несогласия с его повесткой и кризисом внутри объединения. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщил МИД республики.

"Аргентина сегодня денонсировала Договор об учреждении УНАСУР", - говорится в заявлении.

По словам МИД, решение о выходе из УНАСУР связано в том числе с "идеологически окрашенной повесткой объединения, которая далека от целей, поставленных при его создании". Кроме того, власти Аргентины отметили, что организация "переживает кризис, выраженный в двухлетнем отсутствии генерального секретаря".

Ранее о решении окончательно выйти из УНАСУР уже объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай и Перу. Членство в объединении также приостановили Бразилия и Чили. В составе УНАСУР, созданном как региональное политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.