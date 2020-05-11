Аргентина продлила срок действия предложения по госдолгу

Правительство Аргентины продлило до 22 мая срок, в течение которого кредиторы могут принять предложение республики об урегулировании ее задолженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ был опубликован в понедельник в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.

"Продлить срок истечения предложения об обмене, установленный в приложении от 21 апреля 2020 года <...> до 17:00 по нью-йоркскому времени 22 мая 2020 года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что правительство Аргентины намерено "продолжить активные контакты с держателями ценных бумаг" и надеется "увеличить число участвующих" в реструктуризации. Согласно указу, Буэнос-Айрес должен будет объявить о результатах переговоров до 25 мая.

16 апреля министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что республика предложит частным кредиторам план урегулирования ее задолженности, который предусматривает трехлетний льготный период, а также списание 5,4% объема долга и 62% процентов - 3,6 млрд долларов США и 37,9 млрд долларов США соответственно. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет 68,8 млрд долларов США.