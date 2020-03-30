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Аргентина продлила обязательный карантин в стране до 12 апреля

​Аргентина продлила обязательный карантин в стране до 12 апреля

Власти Аргентины решили продлить обязательный карантин из-за коронавируса в стране до 12 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из заявления президента Альберто Фернандеса.

"Я принял решение продлить карантин до окончания Страстной недели. Мы продляем обязательную изоляцию", - заявил он.

У католиков в этом году Страстная неделя состоится 5-11 апреля.

Ранее был объявлен карантин до 31 марта.

Напомним, что в настоящее время число заболевших COVID-19 в стране составляет 820 человек, погибли 20.

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