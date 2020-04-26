​Аргентина продлила карантин

Власти Аргентины решили продлить карантин из-за коронавируса до 10 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса.

"Обязательный карантин продлевается до 10 мая", - говорится в заявлении.

Как пояснил сам Фернандес, крупные города, где проживает более 500 тысяч человек, продолжат карантин без изменений. Остальные могут сделать послабления (разрешить работать определенной сфере бизнеса), но все будет зависеть от решения местных властей.

Власти разрешили выходить гражданам из дома, чтобы немного размяться. Это не значит, что, например, люди смогут ездить по городу на велосипеде. Гражданам будет разрешено выйти погулять на час на расстоянии 500 метров от дома. Дети смогут выходить в сопровождении взрослых.

Границы будут по-прежнему закрыты для иностранцев.