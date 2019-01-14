Аргентина призвала Мадуро воздержаться от актов запугивания оппозиции

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Задержание главы Национальной ассамблеи Венесуэлы говорит о необходимости восстановления в Венесуэле демократического порядка и уважения прав человека, президенту страны следует прекратить запугивать оппозицию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Аргентины.

"Аргентинское правительство поддерживает Хуана Гуаидо и его семью в ситуации, которую он перенес сегодня, 13 января, когда его несколько часов удерживали сотрудники Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN)", - отмечается в заявлении МИД.

По мнению министерства, этот эпизод, который свидетельствует о покушении на гражданские и политические свободы венесуэльцев, в данном случае в лице председателя Национальной ассамблеи, подтверждает настоятельную необходимость восстановления в Венесуэле демократического порядка и уважения прав человека.

"Правительство Аргентины надеется, что режим Мадуро сможет обеспечить гражданские, политические свободы и свободу на передвижение для венесуэльской оппозиции, а также их физическую неприкосновенность, воздерживаясь от любых актов запугивания и преследования, подобных тем, которые претерпел президент Национальной ассамблеи, единственного законного органа этой страны", - отмечает МИД Аргентины.