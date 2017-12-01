Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Власти Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, поиски самой субмарины продолжатся.

"Поисково-спасательная операция закончена", - объявил на пресс-конференции официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Несмотря на всю мощь предпринятых усилий, найти субмарину не удалось", - констатировал он.

По словам Бальби, число дней, определенных для возможности спасения экипажа, уже превышено более чем в два раза. Спасатели продолжат искать подлодку на морском дне, но используемые для этого ресурсы будут перераспределены.

Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту было 44 человека.