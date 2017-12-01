Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Власти Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, поиски самой субмарины продолжатся.
"Поисково-спасательная операция закончена", - объявил на пресс-конференции официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
"Несмотря на всю мощь предпринятых усилий, найти субмарину не удалось", - констатировал он.
По словам Бальби, число дней, определенных для возможности спасения экипажа, уже превышено более чем в два раза. Спасатели продолжат искать подлодку на морском дне, но используемые для этого ресурсы будут перераспределены.
Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту было 44 человека.
News DepartmentАвтор новости
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