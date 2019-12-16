Аргентина позволит Моралесу делать политические заявления

Аргентина позволит экс-президенту Боливии Эво Моралесу, прибывшему в страну в четверг, делать политические заявления, заявил Сантьяго Кафьеро, новый глава кабинета министров при президенте Альберто Фернандесе.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Беженец имеет такие же права, как и гражданин Аргентины, в том числе и право на свободу слова, заявлять, думать и говорить, что хочет. Мы не будем ограничивать его свободу", - заявил Сантьяго Кафьеро в интервью газете Nación, отвечая на вопрос, беспокоит ли его, что Моралес может заниматься политикой из Аргентины и влиять на процессы в Боливии.

Ранее глава аргентинского МИД Фелипе Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями.

В интервью Кафьеро разъяснил, что ограничения возникли бы, если Моралес получил убежище в стране. В то время как сейчас его статус – беженец.